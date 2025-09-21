Газовые игры Азии: Австралия, Катар и Россия борются за рынок СПГ Китая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В июле 2025 года импорт сжиженного природного газа в Китай составил 6,350 млн тонн, что в пересчёте на регазифицированный газ соответствует 8,257 млрд кубометров. Этот показатель на 3% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основным поставщиком осталась Австралия, поставившая 1,898 млн тонн, что, однако, на 5% меньше прошлогоднего. Катар значительно увеличил экспорт в КНР на 15%, достигнув 1,857 млн тонн, и практически сравнялся с лидером.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

В тройке лидеров

Россия заняла третье место по объему экспорта в июле, отгрузив 678 тыс. тонн, что на 22% меньше, чем годом ранее. Крупные заводы по производству СПГ в России включают "Сахалинскую энергию", "Ямал СПГ", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Снижение поставок топлива в июле связано с плановыми профилактическими работами, характерными для летнего периода.

Основные покупатели

В течение июля Россия направила основным азиатским потребителям (Китай, Южная Корея и Япония) в общей сложности 1,258 млн тонн СПГ, при общем объеме производства в стране, составившем 2,219 млн тонн.

В июле Китай увеличил объёмы реэкспорта газа, продав крупную партию в Сингапур. Предыдущие три месяца Китай не занимался реэкспортом крупных партий СПГ, ограничиваясь лишь заправкой судов, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
