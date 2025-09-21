Камеры решат всё: как изменятся ваши дорожные расходы в ближайшие годы

В рамках форума Kazan Digital Week, прошедшего в "Казань Экспо", особенно оживлённой стала дискуссия о будущем транспортной отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автотрасса

Центральной темой стали дорожные фонды, пополняемые за счет акцизов на топливо, транспортного налога и системы "Платон". Стоит напомнить, что с начала февраля 2025 года тариф "Платона" составляет 3,34 рубля за километр федеральной трассы. В перспективе рассматривается возможность взимания платы за проезд по всем дорогам, основываясь на показаниях камер. Предполагается, что размер оплаты будет напрямую зависеть от интенсивности использования дорог: больше проехал — больше заплатил, меньше проехал — меньше заплатил.

По словам Дениса Кирюхина, заместителя начальника управления в "Росавтодоре", данная система может быть внедрена к 2030 году. Он подчеркнул, что это пока лишь предмет обсуждений, но объяснил логику, лежащую в основе таких предложений, пишет "БИЗНЕС Online".