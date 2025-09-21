Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60

Согласно заявлению Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета, россияне, получающие ежемесячную зарплату в диапазоне 105-110 тысяч рублей, смогут накопить на будущую пенсию около 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за текущий год. Об этом он сообщил РИА Новости.
Он добавил, что, если каждый год накапливать подобное количество пенсионных баллов в течение четверти века, размер пенсии может превысить 25,5 тысячи рублей. Если трудовой стаж составит 30 лет, выплата может быть более 28,8 тысячи рублей, а при 35-летнем стаже – свыше 32 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
