Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60

Согласно заявлению Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета, россияне, получающие ежемесячную зарплату в диапазоне 105-110 тысяч рублей, смогут накопить на будущую пенсию около 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за текущий год. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Он добавил, что, если каждый год накапливать подобное количество пенсионных баллов в течение четверти века, размер пенсии может превысить 25,5 тысячи рублей. Если трудовой стаж составит 30 лет, выплата может быть более 28,8 тысячи рублей, а при 35-летнем стаже – свыше 32 тысяч рублей, пишет РИА Новости.