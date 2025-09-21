Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газовые игры Азии: Австралия, Катар и Россия борются за рынок СПГ Китая
Камеры решат всё: как изменятся ваши дорожные расходы в ближайшие годы
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты
Деньги не туда: Новгородские депутаты предлагают вернуть налоги самозанятых в регион
Рубль замер: названа причина его стабильности до конца месяца
Речной круиз от трёх дней за 37 тысяч: лайнер Константин Федин предлагает разнообразные маршруты
Влияние Эль-Ниньо на Индию: ливни угрожают регионам с повышенной влажностью и усиливают засуху в других
Хотите настоящих результатов? Освойте эти базовые упражнения вместо изолированных

Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60

Экономика

Согласно заявлению Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета, россияне, получающие ежемесячную зарплату в диапазоне 105-110 тысяч рублей, смогут накопить на будущую пенсию около 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за текущий год. Об этом он сообщил РИА Новости.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

Он добавил, что, если каждый год накапливать подобное количество пенсионных баллов в течение четверти века, размер пенсии может превысить 25,5 тысячи рублей. Если трудовой стаж составит 30 лет, выплата может быть более 28,8 тысячи рублей, а при 35-летнем стаже – свыше 32 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Домашние животные
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Камеры решат всё: как изменятся ваши дорожные расходы в ближайшие годы
Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты
Деньги не туда: Новгородские депутаты предлагают вернуть налоги самозанятых в регион
Рубль замер: названа причина его стабильности до конца месяца
Речной круиз от трёх дней за 37 тысяч: лайнер Константин Федин предлагает разнообразные маршруты
Влияние Эль-Ниньо на Индию: ливни угрожают регионам с повышенной влажностью и усиливают засуху в других
Хотите настоящих результатов? Освойте эти базовые упражнения вместо изолированных
Астероид размером с Йоркский собор: интерес к кратеру Силверпит не снижается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.