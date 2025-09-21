Деньги не туда: Новгородские депутаты предлагают вернуть налоги самозанятых в регион

Предлагается реформирование системы налогообложения для самозанятых. Законодатели из Новгородской области представили в Государственную Думу проект закона, согласно которому налоги, уплачиваемые самозанятыми, должны поступать в бюджет региона их официальной регистрации, а не фактического места работы.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Анализ налоговых поступлений

Новгородская областная дума сообщает, что разработка предложения была мотивирована анализом поступлений налога на профессиональный доход за предыдущий год. Из общей суммы в 365,9 млн рублей, полученных от самозанятых, зарегистрированных в области, 118,3 млн рублей были перечислены в другие регионы. В то же время, поступления от самозанятых из других субъектов в Новгородскую область составили всего 16,1 млн рублей.

Справедливый подход

Разработчики законопроекта утверждают, что более честным было бы, если бы налоговые средства оставались в регионе, где гражданин постоянно проживает и пользуется местными общественными ресурсами, согласно Peterburg2.