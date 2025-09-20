Рубль замер: названа причина его стабильности до конца месяца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По мнению Александра Шнейдермана, руководителя отдела клиентской поддержки и продаж "Альфа-Форекс", до конца текущего месяца не стоит ожидать значительных колебаний курса рубля.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Рублёвые сбережения актуальны

Валютный курс останется, по его оценке, в пределах 80-86 рублей за один доллар США, что делает рублёвые сбережения более привлекательным вариантом, чем игру на валютных колебаниях.

Шнейдерман отметил, что кратковременный спекулятивный ажиотаж, спровоцировавший падение рубля в начале сентября, утих, и в настоящий момент рынок относительно стабилен. Текущие котировки демонстрируют следующие значения: 80-86 рублей за доллар, 94-100,5 рублей за евро и 11,2-12,05 рублей за юань.

Тенденция сохранится до конца месяца

Ожидается, что данная тенденция сохранится до конца месяца. Поддержку российской валюте окажет завершение периода налоговых выплат, в течение которого экспортёры активно продают валютную выручку для осуществления обязательных платежей в бюджет. Тем не менее, не исключены кратковременные скачки из-за геополитической напряжённости, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
