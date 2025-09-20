Августовские качели в логистике: импорт китайского картофеля рухнул до минимума

В августе в Россию поступило всего 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая. Это минимальный показатель с января 2023 года.

Согласно данным китайской таможни, российские компании начали активно увеличивать импорт китайского картофеля с октября прошлого года, и к маю объём достиг рекорда в 35,6 тысячи тонн. Но в июне произошло первое снижение за восемь месяцев, так как ожидали показатели урожая получше, чем в прошлом году.

В период с января по август российские компании импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на сумму 58,6 миллиона долларов. Этот объём почти вчетверо превышает импорт за аналогичный период прошлого года как по объёму, так и по стоимости, пишет РИА Новости.