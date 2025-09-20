Августовские качели в логистике: импорт китайского картофеля рухнул до минимума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В августе в Россию поступило всего 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая. Это минимальный показатель с января 2023 года.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Согласно данным китайской таможни, российские компании начали активно увеличивать импорт китайского картофеля с октября прошлого года, и к маю объём достиг рекорда в 35,6 тысячи тонн. Но в июне произошло первое снижение за восемь месяцев, так как ожидали показатели урожая получше, чем в прошлом году.

В период с января по август российские компании импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на сумму 58,6 миллиона долларов. Этот объём почти вчетверо превышает импорт за аналогичный период прошлого года как по объёму, так и по стоимости, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
