Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирургия сада без скальпеля: старая вишня вдруг дарит плоды, как в первые годы жизни
Это не просто эстетика: 5 причин, почему уменьшение груди может спасти вашу жизнь
Самый изолированный остров Японии: зачем туристы едут на опасную Аогашиму
Собачий нос точнее лаборатории: как животные определяют рак с точностью 97%
Ноги под обстрелом жизни: трещины и грибок не щадят никого, а спасает лишь один вечерний шаг
Яблоки и виноград под ударом: почему самые полезные фрукты сводят живот с ума
Купил авто за миллион — а ещё миллион ушёл незаметно: вот где спрятаны траты
Из забытых руин в центр отдыха: Дзау в Южной Осетии переродится в новый курорт
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше

36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат

Экономика

Ушедшие на заслуженный отдых британские педагоги выражают беспокойство из-за задержек в получении положенных им пенсионных средств.

Банкнота Банка Англии
Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкнота Банка Англии

Многие учителя, завершившие карьеру этим летом, до сих пор не дождались пенсионных начислений, которые должны были поступить в начале сентября. Некоторые из них признаются, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и испытывают трудности с оплатой счетов.

"Я честно отработала 25 лет и вышла на пенсию в марте", — рассказала Клоуз.

58-летняя жительница южного Лондона, преподававшая психологию и социологию, сообщила, что ей полагается единовременная выплата в размере около 36 тысяч фунтов стерлингов (около 4 млн руб.) и ежемесячная пенсия в размере примерно 1000 фунтов стерлингов (около 113 тыс. руб.). Согласно установленному порядку, она должна была получить эти средства 1 сентября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат
Это не просто эстетика: 5 причин, почему уменьшение груди может спасти вашу жизнь
Самый изолированный остров Японии: зачем туристы едут на опасную Аогашиму
Собачий нос точнее лаборатории: как животные определяют рак с точностью 97%
Ноги под обстрелом жизни: трещины и грибок не щадят никого, а спасает лишь один вечерний шаг
Яблоки и виноград под ударом: почему самые полезные фрукты сводят живот с ума
Купил авто за миллион — а ещё миллион ушёл незаметно: вот где спрятаны траты
Из забытых руин в центр отдыха: Дзау в Южной Осетии переродится в новый курорт
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Косметолог нервно курит: стоматология берёт на себя омоложение и возвращает молодость коже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.