36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат

Ушедшие на заслуженный отдых британские педагоги выражают беспокойство из-за задержек в получении положенных им пенсионных средств.
Многие учителя, завершившие карьеру этим летом, до сих пор не дождались пенсионных начислений, которые должны были поступить в начале сентября. Некоторые из них признаются, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и испытывают трудности с оплатой счетов.
"Я честно отработала 25 лет и вышла на пенсию в марте", — рассказала Клоуз.
58-летняя жительница южного Лондона, преподававшая психологию и социологию, сообщила, что ей полагается единовременная выплата в размере около 36 тысяч фунтов стерлингов (около 4 млн руб.) и ежемесячная пенсия в размере примерно 1000 фунтов стерлингов (около 113 тыс. руб.). Согласно установленному порядку, она должна была получить эти средства 1 сентября.
