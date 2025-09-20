36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат

Ушедшие на заслуженный отдых британские педагоги выражают беспокойство из-за задержек в получении положенных им пенсионных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкнота Банка Англии

Многие учителя, завершившие карьеру этим летом, до сих пор не дождались пенсионных начислений, которые должны были поступить в начале сентября. Некоторые из них признаются, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и испытывают трудности с оплатой счетов.

"Я честно отработала 25 лет и вышла на пенсию в марте", — рассказала Клоуз.

58-летняя жительница южного Лондона, преподававшая психологию и социологию, сообщила, что ей полагается единовременная выплата в размере около 36 тысяч фунтов стерлингов (около 4 млн руб.) и ежемесячная пенсия в размере примерно 1000 фунтов стерлингов (около 113 тыс. руб.). Согласно установленному порядку, она должна была получить эти средства 1 сентября.