Дзау в Южной Осетии ждёт перемен: инвестор готов вложить в курорт 2 млрд рублей

Российский инвестор планирует вложить около 2 миллиардов рублей в создание санаторно-курортного комплекса на базе разрушенного санатория "Дзау" в Южной Осетии.

Об этом сообщил Сергей Ладочкин, президент Международного общественно-делового центра "Дом БРИКС", в студии ТАСС на Первом международном экономическом форуме в Цхинвале.

Первый этап проекта

По словам Ладочкина, проект охватывает огромную территорию, почти 10 гектаров, и на первом этапе будет вложено 200 миллионов рублей для очистки леса, демонтажа старых строений и экспертизы существующих объектов.

Дальнейшее строительство

Комплекс будет строиться поэтапно в рамках государственно-частного партнерства. В течение первых двух лет планируется создать основное здание и восстановить полуразрушенные деревянные строения, включая музей. Полная реализация проекта займёт около 3,5-4 лет.

Пропускная способность

После завершения проекта комплекс сможет принимать до 3 тысяч человек одновременно. Ладочкин отметил, что место очень красивое, и планируется привести речку в порядок, построить беседки и организовать малоэтажное строительство для комфортного отдыха.

Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября, где участвуют высокопоставленные лица и бизнес-делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.