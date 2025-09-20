Новое слово в мире фуд-брендов: Индия планирует повысить узнаваемость национальной лепёшки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Власти индийского северо-западного штата Пенджаб рассматривают вариант регистрации "амритсари кулча" как продукта с защищённым географическим названием.

индийская лепёшка
Фото: en.wikipedia.org by Гаурав Немаде is licensed under free for commercial use
индийская лепёшка

Это позволит повысить узнаваемость этого популярного блюда на международной арене и закрепить его уникальное происхождение, поскольку кулча, индийская лепёшка, в Пенджабе заслуженно считается лидером местной уличной кухни. Город Амритсар, расположенный на перекрёстке старинных торговых путей, обогатил свою кулинарную культуру благодаря миграции по "Шёлковому пути".

 Технология приготовления амритсари кулчи остаётся неизменной на протяжении многих лет. В процессе используются глиняные печи тандыры, проверенные временем начинки и особые методы подъёма теста, которые передаются от старшего поколения к младшему. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
