Новое слово в мире фуд-брендов: Индия планирует повысить узнаваемость национальной лепёшки

Власти индийского северо-западного штата Пенджаб рассматривают вариант регистрации "амритсари кулча" как продукта с защищённым географическим названием.

Фото: en.wikipedia.org by Гаурав Немаде is licensed under free for commercial use индийская лепёшка

Это позволит повысить узнаваемость этого популярного блюда на международной арене и закрепить его уникальное происхождение, поскольку кулча, индийская лепёшка, в Пенджабе заслуженно считается лидером местной уличной кухни. Город Амритсар, расположенный на перекрёстке старинных торговых путей, обогатил свою кулинарную культуру благодаря миграции по "Шёлковому пути".

Технология приготовления амритсари кулчи остаётся неизменной на протяжении многих лет. В процессе используются глиняные печи тандыры, проверенные временем начинки и особые методы подъёма теста, которые передаются от старшего поколения к младшему.