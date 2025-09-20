Власти индийского северо-западного штата Пенджаб рассматривают вариант регистрации "амритсари кулча" как продукта с защищённым географическим названием.
Это позволит повысить узнаваемость этого популярного блюда на международной арене и закрепить его уникальное происхождение, поскольку кулча, индийская лепёшка, в Пенджабе заслуженно считается лидером местной уличной кухни. Город Амритсар, расположенный на перекрёстке старинных торговых путей, обогатил свою кулинарную культуру благодаря миграции по "Шёлковому пути".
Технология приготовления амритсари кулчи остаётся неизменной на протяжении многих лет. В процессе используются глиняные печи тандыры, проверенные временем начинки и особые методы подъёма теста, которые передаются от старшего поколения к младшему.
Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.