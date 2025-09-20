Удар в спину от главного покупателя: американские фермеры теряют главный рынок сбыта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Фермеры по всей территории США сталкиваются с серьёзными проблемами, включающими последствия торговых войн, ужесточение иммиграционной политики Дональда Трампа, инфляцию и высокие процентные ставки. 

Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе
Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

Разные проблемы в разных штатах

На Западном побережье фермеры испытывают нехватку рабочей силы для сбора урожая, а на Среднем Западе многие не могут продать сельхозпродукцию, ищут места для хранения урожая.

Проблемы с экспортом

Китай, крупнейший покупатель сои, решил не закупать американскую продукцию в этом году. Вместо этого китайцы покупают её в Бразилии как ответ на введённые Трампом пошлины на товары из Поднебесной. Это решение оказывает серьёзное давление на американский экспорт, в прошлом году составивший почти 25 миллиардов долларов.

Финансовые трудности

Американские фермеры также сталкиваются с низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, в то время как цены на удобрения, семена и оборудование продолжают расти. Высокие процентные ставки делают ситуацию ещё более сложной, пишет CNN.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
