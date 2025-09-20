Кошелёк трещит: почему говядина дорожает быстрее других видов мяса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С начала года говядина подорожала на 10,05%. За последний месяц мясо на кости увеличилось в цене на 0,5%, за год — на 14,8%, а за два года — на 30,6%.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Это самые высокие темпы роста среди всех видов мяса. Например, баранина подорожала на 0,93%, куриное мясо — на 1,53%, а свинина — на 8,73%.

В "Парламентской газете" сообщают, что к концу сентября стоимость говядины может вырасти еще на 1-2%. Ожидается, что мясо будет продолжать дорожать, опережая общий уровень инфляции в стране. В отличие от него, стоимость мяса птицы будет расти медленнее.

 Среди причин повышения цен эксперты отмечают сокращение производства говядины, повышение тарифов на энергоресурсы, удорожание кормов и ветеринарных препаратов, а также рост зарплат в агропромышленном комплексе и влияние посредников в цепочке поставок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
