4 млрд евро в трубу? Разработка месторождения Neptun Deep под вопросом

Сокращение зарплат руководства государственной компании Romgaz в Румынии может поставить под угрозу разработку крупнейшего газового месторождения Neptun Deep, которое находится на шельфе Чёрного моря.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

О месторождении

Neptun Deep расположено примерно в 160 км от румынского побережья на глубине около 2 км. Его разработка осуществляется совместно Romgaz и австрийской OMV Petrom, по 50% в проекте. Планы по инвестированию в него составляют до 4 млрд евро, а предполагаемая добыча — около 8 млрд куб. м газа в год. Этот проект рассматривается в Евросоюзе как важная альтернатива российскому газу.

Риски для руководства

По информации телеканала, существует риск, что текущее руководство Romgaz не согласится на новые условия зарплаты и будет уволено. Это может создать шок для стабильности компании и негативно сказаться на восприятии инвесторами и рейтинговыми агентствами.

Финансовые последствия

Если первый выпуск облигаций на 500 миллионов евро окажется успешным, то обеспечить финансирование для Neptun Deep в будущем может стать гораздо сложнее. Агентство Fitch Ratings дало Romgaz рейтинг "BBB-", но возможные изменения в руководстве могут привести к понижению до "мусорного" уровня, что увеличит стоимость заимствований.

Экономические меры

Правительство Румынии уже ввело пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, включая повышение НДС и акцизов на алкоголь и топливо, а также ограничение зарплат для бюджетников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынский телеканал ProTV.