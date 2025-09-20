США закрывают двери для иностранцев? Новый указ Трампа о визах H1-B

Президент Дональд Трамп подписал указ, который может усложнить жизнь индийским специалистам, мечтающим о визе в США.
Об этом пишет индийское издание The Tribunе. Согласно новому указу, плата за визу H1-B увеличится до колоссальных 100 000 долларов в год. Это очередной шаг администрации в противодействии иммиграции.
Заместитель пресс-секретаря Уилл Шарф заявил, что программа H1-B является одной из "наиболее часто нарушаемых" визовых систем. Грин-карта предназначена для высококвалифицированных специалистов в основном из технологического сектора, которые могут занять позиции, где нет американских работников.
Администрация Трампа утверждает, что такая высокая плата поможет гарантировать, что в страну приезжают только квалифицированные специалисты, которые не будут заменять американских сотрудников.
"Если уж инвестировать в обучение, то лучше ориентироваться на выпускников ведущих отечественных вузов, развивая американские таланты. Необходимо положить конец практике привлечения иностранной рабочей силы, которая лишает работы граждан страны. И все крупные игроки рынка с этим согласны. Мы вели переговоры по этому вопросу", – заявил министр торговли Говард Лютник.
