Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту

Сотрудник аэропорта Внуково использовал банковский сервис для доступа в бизнес-залы целых 364 раза за пять месяцев. Суд постановил, что мужчина должен выплатить более 655 тыс. рублей.
Согласно договору с банком, мужчина имел неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и железнодорожные при предъявлении кода доступа и посадочного талона. Однако банк заметил аномальную активность: 364 визита, из которых большая часть была во Внуково, а остальные — в Шереметьево и Домодедово.
Сотрудник утверждал, что иногда передавал свой код знакомым, но сам пользовался залом во время работы, чтобы поесть. Первоначально суд учёл его объяснения и обязал выплатить лишь 12 600 рублей.
Однако более высокие суды были не согласны с этим решением. Они подчеркнули, что доступ в залы возможен только при наличии и кода, и посадочного талона, и отметили периодичность его посещений. Суд пришёл к выводу, что ответчик предоставлял свой код другим людям, и решил взыскать с него полную сумму — более 655 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.