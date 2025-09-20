Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту

Сотрудник аэропорта Внуково использовал банковский сервис для доступа в бизнес-залы целых 364 раза за пять месяцев. Суд постановил, что мужчина должен выплатить более 655 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Что произошло

Согласно договору с банком, мужчина имел неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и железнодорожные при предъявлении кода доступа и посадочного талона. Однако банк заметил аномальную активность: 364 визита, из которых большая часть была во Внуково, а остальные — в Шереметьево и Домодедово.

Защита ответчика

Сотрудник утверждал, что иногда передавал свой код знакомым, но сам пользовался залом во время работы, чтобы поесть. Первоначально суд учёл его объяснения и обязал выплатить лишь 12 600 рублей.

Обжалование

Однако более высокие суды были не согласны с этим решением. Они подчеркнули, что доступ в залы возможен только при наличии и кода, и посадочного талона, и отметили периодичность его посещений. Суд пришёл к выводу, что ответчик предоставлял свой код другим людям, и решил взыскать с него полную сумму — более 655 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.