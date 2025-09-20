Завод Бенат в Тюмени: распродажа активов — кто станет новым владельцем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Тюмени повторно выставлен на продажу ликероводочный завод "Бенат". Изначальная цена активов определена в размере 45,6 млн рублей, что свидетельствует о снижении на 90% по сравнению с предыдущими аукционами, как указано на электронной площадке ГИС "Торги".

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Предметом торгов являются 921 тысяча акций, представляющих 99,86% акционерного капитала АО "Бенат", принадлежащего правительству Тюменской области. Приём заявок от потенциальных участников продлится до 7 ноября, а сами торги запланированы на 12 ноября.

По информации, предоставленной РБК Тюмень представителями регионального департамента имущественных отношений, ценовые предложения от участников будут приниматься в открытом формате. Победителем станет участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе приема заявок. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
