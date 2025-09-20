Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор
Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV
Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет: что стоит за этим успехом
Европа отворачивается от США: что сломало поток туристов
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши

Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства

Экономика

На заводе в Санкт-Петербурге, который раньше принадлежал Toyota и теперь переходит под контроль Aurus, в 2026 году начнётся выпуск автомобилей под брендом Senat.

Aurus Senat
Фото: commons.wikimedia.org by Sealle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aurus Senat

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова.

 Переговоры с партнёрами

Вице-губернатор отметил, что в данный момент ведутся переговоры с зарубежным партнером, с помощью которого планируется запуск производства. По информации издания, производство будет включать два седана и один внедорожник под брендом Senat.

Старт производства

Старт производства машин Aurus планировался ещё в 2024 году, Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ, подчеркивал, что на заводе будут производиться новые автомобили бизнес-класса совместно с зарубежным партнером.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Домашние животные
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Наука и техника
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор
Мать не узнала дочь: откровение Яны Чуриковой о болезни на MTV
Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет: что стоит за этим успехом
Европа отворачивается от США: что сломало поток туристов
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши
Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.