Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства

На заводе в Санкт-Петербурге, который раньше принадлежал Toyota и теперь переходит под контроль Aurus, в 2026 году начнётся выпуск автомобилей под брендом Senat.

Фото: commons.wikimedia.org by Sealle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Aurus Senat

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова.

Переговоры с партнёрами

Вице-губернатор отметил, что в данный момент ведутся переговоры с зарубежным партнером, с помощью которого планируется запуск производства. По информации издания, производство будет включать два седана и один внедорожник под брендом Senat.

Старт производства

Старт производства машин Aurus планировался ещё в 2024 году, Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ, подчеркивал, что на заводе будут производиться новые автомобили бизнес-класса совместно с зарубежным партнером.