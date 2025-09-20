Внезапный поворот: Aurus Senat готовится к долгожданному старту производства

На заводе в Санкт-Петербурге, который раньше принадлежал Toyota и теперь переходит под контроль Aurus, в 2026 году начнётся выпуск автомобилей под брендом Senat.
Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова.
Вице-губернатор отметил, что в данный момент ведутся переговоры с зарубежным партнером, с помощью которого планируется запуск производства. По информации издания, производство будет включать два седана и один внедорожник под брендом Senat.
Старт производства машин Aurus планировался ещё в 2024 году, Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ, подчеркивал, что на заводе будут производиться новые автомобили бизнес-класса совместно с зарубежным партнером.
