Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет — что стоит за этим успехом

Башкирия стала ярким примером успешного сотрудничества между регионами России и Белоруссией.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, озвучила это на встрече с главой республики Радием Хабировым и председателем правления Национального банка Белоруссии Романом Головченко во время 62-го заседания межбанковского валютного совета, проходившего в Уфе.

Цели финансового сотрудничества

Набиуллина отметила, что финансовое сотрудничество играет важную роль в развитии экономического и инвестиционного взаимодействия. Башкирия демонстрирует, как это сотрудничество успешно осуществляется через множество проектов в производственной сфере, включая промышленное машиностроение и сельскохозяйственную технику, пишет РБК.

Ностальгия по родным местам

Кроме того, глава Центробанка РФ поделилась своими чувствами: как "человек, родившийся здесь", она с радостью посещает Уфу и замечает, как город становится всё более красивым с каждым годом.