Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа отворачивается от США: что сломало поток туристов
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши
Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ
Минфин готовит бюджет с ключевой ставкой 12-13%: что скрывается за этими цифрами
Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках

Финансовый мост дружбы Башкирии и Белоруссии крепнет — что стоит за этим успехом

Экономика

Башкирия стала ярким примером успешного сотрудничества между регионами России и Белоруссией. 

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, озвучила это на встрече с главой республики Радием Хабировым и председателем правления Национального банка Белоруссии Романом Головченко во время 62-го заседания межбанковского валютного совета, проходившего в Уфе.

Цели финансового сотрудничества

Набиуллина отметила, что финансовое сотрудничество играет важную роль в развитии экономического и инвестиционного взаимодействия. Башкирия демонстрирует, как это сотрудничество успешно осуществляется через множество проектов в производственной сфере, включая промышленное машиностроение и сельскохозяйственную технику, пишет РБК.

Ностальгия по родным местам

Кроме того, глава Центробанка РФ поделилась своими чувствами: как "человек, родившийся здесь", она с радостью посещает Уфу и замечает, как город становится всё более красивым с каждым годом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Наука и техника
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши
Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ
Минфин готовит бюджет с ключевой ставкой 12-13%: что скрывается за этими цифрами
Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках
Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.