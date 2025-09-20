Европа отворачивается от США: что сломало поток туристов

Осенью текущего года наблюдается тенденция к снижению числа туристических поездок в США среди граждан европейских государств.

По данным Bloomberg, это связано с введением таможенных пошлин администрацией президента Дональда Трампа.

Проблемы с продажей билетов

По заявлению Стива Джонсона, занимающего должность вице-председателя в авиакомпании American Airlines, многие американские авиаперевозчики сталкиваются с проблемами при продаже билетов в эконом-классе на международных направлениях.

Германия возглавляет список

Анализ, проведённый компанией Cirium, указывает на заметное уменьшение авиарейсов, отправляющихся из европейских стран. В частности, ожидается сокращение числа рейсов, вылетающих из Германии, на 13% по сравнению с показателями 2024 года. Испания демонстрирует снижение на 9%, Италия — на 7,6%. Соединенное Королевство и Франция также показывают отрицательную динамику: уменьшение числа бронирований составило 4,9% и 2,9% соответственно, передаёт ТАСС.