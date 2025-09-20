Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши
Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ
Минфин готовит бюджет с ключевой ставкой 12-13%: что скрывается за этими цифрами
Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках
Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму

Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок

Экономика

Россия активно рассматривает перспективы увеличения экспорта автомобилей на Филиппины и возможности сотрудничества в производственных процессах.

Флаг Филиппин
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Филиппин

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев поделился этой информацией после встречи российско-филиппинской комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.

 Потенциал экспорта

Груздев отметил, что рынок Филиппин имеет значительный потенциал для увеличения поставок автомобильной продукции. Компания "ГАЗ" уже демонстрирует хорошие результаты на этом рынке, особенно в области грузового транспорта. Обсуждаются как экспортные поставки, так и возможность производственного партнерства.

 Модель сборочного производства

Заместитель министра подчеркнул, что "ГАЗ" успешно работает во Вьетнаме, и часть продукции с этого завода была отправлена на Филиппины. Это показывает, что модель сборочного производства может быть масштабирована. Также рассматриваются прямые поставки в рамках различных филиппинских программ, что подтверждает успех "ГАЗ". 

КамАЗ также в игре

Груздев добавил, что "КамАЗ" тоже рассматривает возможные пути выхода на филиппинский рынок, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок
Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию
США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге
За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет
Густые ресницы без макияжа: способы, которые работают лучше туши
Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ
Минфин готовит бюджет с ключевой ставкой 12-13%: что скрывается за этими цифрами
Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках
Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.