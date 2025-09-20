Автопром России меняет курс: ГАЗ и КамАЗ готовят филиппинский рывок

Россия активно рассматривает перспективы увеличения экспорта автомобилей на Филиппины и возможности сотрудничества в производственных процессах.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Филиппин

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев поделился этой информацией после встречи российско-филиппинской комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.

Потенциал экспорта

Груздев отметил, что рынок Филиппин имеет значительный потенциал для увеличения поставок автомобильной продукции. Компания "ГАЗ" уже демонстрирует хорошие результаты на этом рынке, особенно в области грузового транспорта. Обсуждаются как экспортные поставки, так и возможность производственного партнерства.

Модель сборочного производства

Заместитель министра подчеркнул, что "ГАЗ" успешно работает во Вьетнаме, и часть продукции с этого завода была отправлена на Филиппины. Это показывает, что модель сборочного производства может быть масштабирована. Также рассматриваются прямые поставки в рамках различных филиппинских программ, что подтверждает успех "ГАЗ".

КамАЗ также в игре

Груздев добавил, что "КамАЗ" тоже рассматривает возможные пути выхода на филиппинский рынок, сообщает ТАСС.