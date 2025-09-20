США теряют инвестора: Россия сокращает долю в госдолге

Объём американских государственных облигаций, находящихся в собственности России, в июле снизился до 38 миллионов долларов. В предыдущем месяце этот показатель составлял 39 миллионов долларов.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

Лидирующую позицию среди крупнейших держателей американского долга по-прежнему занимает Япония. Её инвестиции за месяц увеличились с 1,148 триллиона долларов до 1,152 триллиона долларов.

Великобритания сохраняет вторую позицию, увеличив свои вложения с 858 миллиардов долларов в июне до 899,3 миллиарда долларов.

Китай, как и месяцем ранее, занимает третье место, однако его вложения сократились с 756,4 миллиарда долларов до 730,7 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.