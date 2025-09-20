Минфин готовит бюджет с ключевой ставкой 12-13%: что скрывается за этими цифрами

В ходе Московского финансового форума глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что при формировании бюджетного плана министерство финансов использует базовый прогноз Центробанка, принимая во внимание ключевую ставку в диапазоне 12-13%.

Не зависеть от Запада

Он также отметил, что в сотрудничестве с Китаем ведётся работа над созданием депозитария, который позволит инвесторам не зависеть от западной финансовой инфраструктуры. Министр подчеркнул, что внешние ограничения не являются препятствием для выполнения государством социальных обязательств, пишут Известия.

Ключевым является создание такой структуры бюджета, которая будет устойчива к любым внешним воздействиям, будь то санкции, ограничения, пошлины или запреты.

Выполнить все обязательства

Самое важное — избежать негативного влияния на граждан. В полном объёме должны быть выполнены все социальные обязательства, включая пенсии, пособия и выплаты семьям с детьми. По словам Силуанова, именно в этом и заключается задача Минфина: несмотря ни на что, бюджет должен исполнять взятые на себя обязательства.