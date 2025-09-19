Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна
Великая загадка Египта: учёные приблизились к разгадке пропавшей гробницы Клеопатры
Не просто экспонаты: вот какой секрет хранят залы Большого египетского музея
Уколы красоты или уколы страха: мифы о мезотерапии, которые пора развенчать
Массаж, который обещает лёгкость в теле и минус сантиметры на талии: правда о лимфодренаже
Квартальные столбы — ваш GPS: найдёте дорогу из любого леса
Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры

Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму

Экономика

Физическим лицам начали приходить извещения об уплате налогов за 2024 год. Общая сумма исчисленных имущественных налогов достигла 410 миллиардов рублей.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Согласно информации, предоставленной ФНС, в течение месяца планируется отправить 66,5 миллиона налоговых уведомлений. Большая часть, около 45 миллионов, будет отправлена в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС и портале госуслуг для пользователей, зарегистрированных в этих системах. Оставшиеся уведомления будут доставлены по почте заказными письмами. 

В налоговых уведомлениях содержится информация для владельцев облагаемого налогом имущества, включая транспортные средства, земельные участки и объекты недвижимости, за период владения в 2024 году, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму
Великая загадка Египта: учёные приблизились к разгадке пропавшей гробницы Клеопатры
Не просто экспонаты: вот какой секрет хранят залы Большого египетского музея
Уколы красоты или уколы страха: мифы о мезотерапии, которые пора развенчать
Массаж, который обещает лёгкость в теле и минус сантиметры на талии: правда о лимфодренаже
Квартальные столбы — ваш GPS: найдёте дорогу из любого леса
Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры
Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.