Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму

Физическим лицам начали приходить извещения об уплате налогов за 2024 год. Общая сумма исчисленных имущественных налогов достигла 410 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Согласно информации, предоставленной ФНС, в течение месяца планируется отправить 66,5 миллиона налоговых уведомлений. Большая часть, около 45 миллионов, будет отправлена в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС и портале госуслуг для пользователей, зарегистрированных в этих системах. Оставшиеся уведомления будут доставлены по почте заказными письмами.

В налоговых уведомлениях содержится информация для владельцев облагаемого налогом имущества, включая транспортные средства, земельные участки и объекты недвижимости, за период владения в 2024 году, пишет РИА Новости.