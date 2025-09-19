Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян

По мнению Тимура Аитова, председателя комиссии по безопасности финансовых рынков совета Торгово-промышленной палаты РФ, россияне вряд ли сильно расстроятся из-за включения "Мира" в новый пакет санкций Евросоюза.

Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карта "Мир"

В каких странах "Мир" принимают без проблем

Он считает, что российские туристы осведомлены об использовании карты "Мир" в ограниченных странах. Например, в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии её принимают без проблем. В других странах, таких как Азербайджан, Армения, Вьетнам и Казахстан, возможности для расчётов и снятия наличных могут быть ограничены, но это не беда — всегда можно расплатиться наличными, сообщает Газета.Ru.

Через третьи страны

Аитов также заметил, что некоторые россияне оформляют карты международных платежных систем Visa и Mastercard через банки в третьих странах, таких как Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Для этого достаточно заграничного паспорта и ИНН, а иногда и других документов.

Санкции как с гуся вода

Даниил Петухов, кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса "Синергия", согласен с Аитовым. Он отметил, что карты "Мир" и так не очень работали в Европе, и поэтому россияне не ощутят значительных последствий. Основной вопрос заключается в том, как сложится ситуация с картами "Мир" в странах, таких как Белоруссия и Казахстан, после введения новых санкций.