Любимый продукт стал меньше, а стоит так же: почему упаковки худеют и как это влияет на ваш кошелёк

Экономика

В России наблюдается явление, которое всё чаще называют шринкфляцией. Это когда производители уменьшают вес или объём продукта, но цена при этом остаётся прежней, сообщает EADaily.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Исследовательская компания NTech сообщает, что с начала 2025 года упаковка продуктов действительно стала легче. В частности, во II квартале 2025 года средний вес упаковки снизился на 3% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Выходит, что упаковки "худеют" всё больше и больше без повышения цен, и это затрудняет людям понимание реальной стоимости товаров. Покупатели могут недооценивать, сколько на самом деле тратят. Но эта ситуация также может менять привычки клиентов и снизить лояльность к бренду.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
