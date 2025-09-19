От банкротства к триллионам — всё повторяется? Как Microsoft спасла Apple и почему это похоже на историю Intel

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В августе 1997 года Apple находилась на грани банкротства. У компании резко упала доля на рынке, и аналитики предрекали её конец. Но в этот непростой момент Microsoft решила вложить в Apple 150 миллионов долларов, что не только помогло финансово, но и позволило продолжить разработку Microsoft Office для Mac.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

Конкурент протянул руку помощи

Microsoft была гигантом с капитализацией более 200 миллиардов долларов, а Apple с её 2-3 миллиардами — карликом. Когда Билл Гейтс объявил о сделке на Macworld, его освистали. Это было время, когда многие думали, что Apple обречена, пишет Zero Hedge.

Тем не менее, благодаря этим инвестициям Стив Джобс оказался в ситуации, когда он мог всё начать с нуля. Появился iMac, потом iPod и, наконец, iPhone. Это привело к росту акций Apple в 1450 раз.

История повторяется

Эта история напоминает ситуацию с Intel в 2025 году. Она оказалась в сложной ситуации, как и Apple в 1997-м. Когда-то Intel была королевой производства микросхем, но стабильность компании обрушилась, и её стоимость упала до 140 миллиардов долларов. В это время Nvidia решила сделать шаг вперёд и инвестировала 5 миллиардов долларов в Intel. Nvidia меньше в 30 раз, чем Apple в те времена, но её капитализация сегодня равна около 4,2 триллиона долларов.

Всё, похоже, повторяется, и остаётся только наблюдать за тем, что будет делать Intel в будущем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
