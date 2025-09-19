Кибермошенники озолотились: ущерб от афер вырос на 36% — как обезопасить онлайн-кошельки

Цифровые технологии стремительно развиваются. Не только законопослушные граждане могут наслаждаться их преимуществами, но и злоумышленники получают новые инструменты для кибермошенничества.
По данным МВД России, ущерб от действий кибермошенников в 2024 году вырос на 36 % и составил колоссальные 200 миллиардов рублей. В первой половине 2025 года количество преступлений, связанных с мессенджерами, превысило 142 тысячи.
Эксперт Андрей Щербина говорит, что россияне должны помнить о важности безопасности в интернете. Основная проблема современных мессенджеров в том, что для регистрации не требуется подтверждение личности — достаточно ввести номер телефона. Это делает поддельные аккаунты мошенников почти неотличимыми от настоящих, сообщает Общественная Служба Новостей.
Мошенники даже могут с помощью искусственного интеллекта подделывать голоса людей, используя всего лишь 20 секунд записи разговора. Чтобы распознать фальшивое аудиосообщение, обращай внимание на интонации и эмоции. Если слышишь настойчивые просьбы о деньгах, лучше перезвони настоящему человеку, чтобы подтвердить информацию.
Стараться сохранять бдительность и осторожность.
