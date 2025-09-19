Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимый продукт стал меньше, а стоит так же: почему упаковки худеют и как это влияет на ваш кошелёк
Дагестан удивляет больше, чем Европа: 7 причин отправиться сюда прямо сейчас
От банкротства к триллионам — всё повторяется? Как Microsoft спасла Apple и почему это похоже на историю Intel
Новая Зеландия удивляет даже бывалых туристов: 7 точек на карте, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Молочный парадокс Венгрии: число ферм сокращается, но объёмы производства на высоте
Этот метод разморозки фарша поразит вас: просто и эффективно
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус

Кибермошенники озолотились: ущерб от афер вырос на 36% — как обезопасить онлайн-кошельки

Экономика

Цифровые технологии стремительно развиваются. Не только законопослушные граждане могут наслаждаться их преимуществами, но и злоумышленники получают новые инструменты для кибермошенничества.

Мужчина разочарован после мошенничества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина разочарован после мошенничества

Статистика

По данным МВД России, ущерб от действий кибермошенников в 2024 году вырос на 36 % и составил колоссальные 200 миллиардов рублей. В первой половине 2025 года количество преступлений, связанных с мессенджерами, превысило 142 тысячи.

Основная проблема мессенджеров

Эксперт Андрей Щербина говорит, что россияне должны помнить о важности безопасности в интернете. Основная проблема современных мессенджеров в том, что для регистрации не требуется подтверждение личности — достаточно ввести номер телефона. Это делает поддельные аккаунты мошенников почти неотличимыми от настоящих, сообщает Общественная Служба Новостей.

ИИ тоже задействован

Мошенники даже могут с помощью искусственного интеллекта подделывать голоса людей, используя всего лишь 20 секунд записи разговора. Чтобы распознать фальшивое аудиосообщение, обращай внимание на интонации и эмоции. Если слышишь настойчивые просьбы о деньгах, лучше перезвони настоящему человеку, чтобы подтвердить информацию.

Рекомендации эксперта 

  1. Нельзя спешить с переводами денег или выполнением просьб. Всегда лучше уточнить информацию у отправителя напрямую. Если всё же стали жертвой мошенников, сразу обратитесь в банк и полицию.
  2. Для защиты переписки рекомендовано использовать уникальные и сложные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию. Это добавит дополнительный уровень безопасности к вашим аккаунтам.
  3. Не оставляйте гаджет без присмотра, даже ненадолго. Мошенникам достаточно всего нескольких минут, чтобы подглядеть код или установить вредоносное ПО. Регулярно обновляйте свои приложения, чтобы закрыть уязвимости.
  4. И не забывайте о фишинге: не открывайте подозрительные ссылки и файлы, даже если они пришли от знакомых. Это может привести к установке вредоносных программ.

Стараться сохранять бдительность и осторожность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Еда и рецепты
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Дагестан удивляет больше, чем Европа: 7 причин отправиться сюда прямо сейчас
От банкротства к триллионам — всё повторяется? Как Microsoft спасла Apple и почему это похоже на историю Intel
Новая Зеландия удивляет даже бывалых туристов: 7 точек на карте, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора
Кибермошенники озолотились: ущерб от афер вырос на 36% — как обезопасить онлайн-кошельки
Молочный парадокс Венгрии: число ферм сокращается, но объёмы производства на высоте
Этот метод разморозки фарша поразит вас: просто и эффективно
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.