Экономика

Производство молока в Венгрии растёт, несмотря на то, что число ферм сокращается.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Экспорт непереработанного молока

Золтан Харч, исполнительный директор Совета по молочной продукции, заявил об этом в программе "Portfolio Checklist". Уровень самообеспеченности в молочной отрасли достигает 95-100%. Венгрия также продолжает экспортировать значительные объёмы непереработанного молока, в то время как на полках магазинов можно встретить много импортной готовой продукции.

Молочный сектор сокращается

За последние десятилетия структура молочного сектора сильно изменилась. Число коровьих ферм, особенно мелких, уменьшилось с десятков тысяч до примерно 2800-3000. Совет по молочной продукции ежедневно получает уведомления о том, что фермеры распродают последних коров и закрывают свои хозяйства.

Парадокс: фермы закрываются, но объёмы производства на высоте

Но вот интересный факт: несмотря на сокращение числа фермеров, объём производства молока продолжает расти. Около 350-400 ферм обеспечивают 80-90% всей молочной продукции в стране и активно развиваются. Благодаря этому Венгрия уже много лет производит более 2 миллиардов килограммов молока, что представляет собой рост на 20-25% за последние 10-15 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
