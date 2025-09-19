Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России

Согласно заявлению Ольги Борисовой, доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ, российская экономика продолжает демонстрировать умеренный, но устойчивый подъём в ключевых областях, включая ВВП и благосостояние граждан, что позволяет избежать экономического спада.
Как сообщает NEWS.ru, индекс промышленного производства в России за первые шесть месяцев текущего года достиг 1,4%.
По словам Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка, замедление экономического роста не перешло в рецессию, поскольку некоторые показатели все еще демонстрируют увеличение, хотя и не столь значительное. Ожидается, что ВВП увеличится на 1,5% к концу года. Несмотря на замедление темпов роста по сравнению с 2024 годом, падения не наблюдается. По данным Росстата, доходы населения увеличились на 8,7%. Борисова также отметила, что объём продаж товаров повседневного спроса в первой половине 2025 года составил 15,8%.
Экономист заострила внимание на негативных тенденциях в некоторых областях.
Таким образом, отсутствует тренд на масштабное сокращение экономики, и за счёт корректировки денежно-кредитной политики второе полугодие позволит достичь более высоких темпов роста ВВП, заключила Борисова.
