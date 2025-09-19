Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России

Согласно заявлению Ольги Борисовой, доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ, российская экономика продолжает демонстрировать умеренный, но устойчивый подъём в ключевых областях, включая ВВП и благосостояние граждан, что позволяет избежать экономического спада.

Как сообщает NEWS.ru, индекс промышленного производства в России за первые шесть месяцев текущего года достиг 1,4%.

Незначительный рост показателей сохраняется

По словам Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка, замедление экономического роста не перешло в рецессию, поскольку некоторые показатели все еще демонстрируют увеличение, хотя и не столь значительное. Ожидается, что ВВП увеличится на 1,5% к концу года. Несмотря на замедление темпов роста по сравнению с 2024 годом, падения не наблюдается. По данным Росстата, доходы населения увеличились на 8,7%. Борисова также отметила, что объём продаж товаров повседневного спроса в первой половине 2025 года составил 15,8%.

Негативные тенденции

Экономист заострила внимание на негативных тенденциях в некоторых областях.

Во втором квартале 2025 года наблюдалось значительное снижение интереса к жилой недвижимости на 39,8%. Инвестиции со стороны российского бизнеса снизились на 733 миллиарда рублей, а индекс деловой активности PMI упал до отметки 47,5. Деловая активность пошла на убыль. Значение индекса PMI снизилось до 47,5. Объём выдачи кредитов сократился. За первые шесть месяцев 2025 года было выдано на 57,8% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, отсутствует тренд на масштабное сокращение экономики, и за счёт корректировки денежно-кредитной политики второе полугодие позволит достичь более высоких темпов роста ВВП, заключила Борисова.