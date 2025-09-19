Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Судно Moby Drea, которое раньше было круизным паромом, не допущено в порт Таранто (Италия): в его конструкции обнаружен асбест. Администрация портовой системы Ионического моря приняла решение не разрешать швартовку.

судно-призрак Moby Drea
Фото: en.wikipedia.org by Lucarelli is licensed under free for commercial use
Опасный канцероген на борту

Асбест, известный канцероген, запрещён с 1990-х годов, но до сих пор проблемы с утилизацией транспорта, при строительстве которого он использовался, не решены. Попадание волокон в воздух может нанести вред здоровью при вдыхании.

Буксируется бесконечно

Moby Drea на данный момент является несамоходным судном, которое буксируется другим судном, что и объясняет, почему его называют "кораблем-призраком" в интернете. Порт Сплита в Хорватии также отказался принять его после протестов граждан, которые боялись, что их город станет "свалкой Европы".

Следующим пунктом назначения для Moby Drea был итальянский город Кротоне, но и там ему не разрешили войти в порт без необходимого оборудования и буксиров.

Есть оборудование, но здоровье жителей городов в приоритете

В Таранто есть нужное оборудование, но приоритетом всё равно остаётся защита здоровья населения и экологии. Судно приобретено сицилийской компанией Med Fuel и сейчас находится в нескольких милях от побережья Ионического моря. Владельцы ищут место для его утилизации.

Куда же Moby Drea направится дальше — остаётся загадкой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
