Расходы под строгим контролем? Как рассчитать ежемесячный платёж по кредиту без вреда семейному бюджету

Экономика

Размер ежемесячного платежа по кредиту напрямую зависит от дохода на каждого члена семьи, подчеркивает Анна Осадчая, преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности и системы общего и среднего профессионального образования. Именно этот показатель является определяющим при оценке того, какую сумму можно безболезненно направлять на погашение заёмных средств.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Кредитные выплаты в составе всех расходов на месяц

По мнению эксперта, кредитные выплаты следует рассматривать как неотъемлемую часть ежемесячных расходов, наряду с оплатой коммунальных услуг и покупкой продуктов питания. Поэтому крайне важно тщательно оценить свою платежеспособность перед оформлением займа, советует финансист.

Не больше 40%

Доля кредитных платежей не должна превышать 40% от общего семейного бюджета. При этом необходимо учитывать, что в семье обычно работает не один человек, и указанный процент следует корректировать в зависимости от дохода, приходящегося на каждого члена семьи, как пояснила эксперт в интервью  MoneyTimes, озвучивая ключевой принцип определения приемлемого размера ежемесячных выплат по кредиту.

Особенности семьи

Однако Осадчая отмечает, что это правило не является абсолютным, и при планировании бюджета необходимо учитывать особенности каждой семьи, включая её состав и социальное положение.

"Если у нас, к примеру, шесть членов семьи, мама, папа, дедушка, бабушка пенсионного возраст и два ребёнка. Один ребёнок маленький и мама сидит в декрете, получается зарплата как основной источник дохода семьи только у отца. В такой ситуации 40% платить на кредит — слишком много. Берём другую ситуацию, молодая семья, трудоспособные, оба работают, они могут позволить себе кредит в 40% из общего бюджета, и остальное останется на свободные расходы", — объяснила специалист.

Не стоит забывать и о необходимости формирования резервного фонда, напоминает эксперт. По её словам, рекомендуется откладывать как минимум 10% от каждого поступления заработной платы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
