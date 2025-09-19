Деньги утекают сквозь пальцы? Возможно, дело в этих вредных финансовых привычках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Экономика

Импульсивные траты и отсутствие финансового планирования разрушают бюджет даже при хорошем доходе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Свинья-копилка
Фото: freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свинья-копилка

По словам эксперта, многие недооценивают важность планирования расходов и доходов.

"Пока вы не запишете на бумаге, сколько реально зарабатываете и тратите, сложно понять свои финансовые возможности и предугадать будущие ситуации. В итоге траты часто превышают допустимый уровень, даже если доход высокий", — пояснила Карпычева.

Она отметила, что распространенная ошибка — считать, что рост дохода автоматически решает финансовые проблемы.

"С ростом доходов растут и расходы. Многие думают, что если зарабатывают больше, то автоматически все будет в порядке с деньгами, но это иллюзия. Без контроля над расходами вы можете тратить все средства впустую", — добавила советник.

Карпычева подчеркнула значение накоплений и формирования финансовой подушки.

"Даже откладывая всего 10% дохода, можно со временем создать серьезный резерв. Люди часто недооценивают силу маленьких шагов и удивляются, как через год-два накопления начинают приносить результат", — отметила она.

Эксперт также обратила внимание на влияние импульсивных покупок на финансовое благополучие.

"Люди часто совершают покупки из эмоций — из-за грусти, усталости или желания быстро получить удовольствие. Такие траты могут отдалять от долгосрочных целей, будь то квартира, путешествия или собственное дело", — пояснила Карпычева.

Она рекомендовала осознанно подходить к расходам и выстраивать баланс между доходами и тратами.

"Главное правило — тратить меньше, чем зарабатываете. Осознанное планирование, маленькие накопления и контроль импульсивных расходов помогают человеку постепенно укреплять финансовую стабильность", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
