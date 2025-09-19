Финансовый символ нового времени? В Вашингтоне появилась необычная статуя Трампа

Позолоченная статуя Дональда Трампа, держащего Bitcoin, была установлена возле Капитолия в Вашингтоне благодаря финансовой поддержке неизвестных.
Высота изваяния составляет приблизительно 3,7 метра. Авторы заявили, что таким образом намеревались "инициировать обсуждение перспектив цифровых активов, монетарной политики, а также влияния федеральных властей на финансовые рынки".
Остаётся неясным, кому именно принадлежит замысел и его воплощение. Возможно, это группа криптоэнтузиастов, желающих отметить вклад Трампа в продвижение криптоиндустрии в США, или даже сам Трамп, стремящийся к погашению государственного долга с помощью криптовалют. Об этом сообщает argumenti. ru.
