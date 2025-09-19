Финансовый символ нового времени? В Вашингтоне появилась необычная статуя Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Экономика

Позолоченная статуя Дональда Трампа, держащего Bitcoin, была установлена возле Капитолия в Вашингтоне благодаря финансовой поддержке неизвестных. 

статуя Дональда Трампа с Bitcoin в руках
Фото: https://x.com by Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) is licensed under free for commercial use
статуя Дональда Трампа с Bitcoin в руках

Высота изваяния составляет приблизительно 3,7 метра. Авторы заявили, что таким образом намеревались "инициировать обсуждение перспектив цифровых активов, монетарной политики, а также влияния федеральных властей на финансовые рынки".

Остаётся неясным, кому именно принадлежит замысел и его воплощение. Возможно, это группа криптоэнтузиастов, желающих отметить вклад Трампа в продвижение криптоиндустрии в США, или даже сам Трамп, стремящийся к погашению государственного долга с помощью криптовалют. Об этом сообщает argumenti. ru.

 

 

 

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
