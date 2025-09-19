Ипотека под 4%: сколько государство потратит на льготную для поддержки многодетных семей

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал вопрос о финансировании снижения ставок по программе семейной ипотеки из федерального бюджета.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

В интервью MoneyTimes аналитик предположил, что предложение о снижении ставки по семейной ипотеке возникло после того, как Центральный Банк снизил ключевую ставку до 17%.

Уменьшение ставки для семей с тремя детьми

Ранее в Государственной Думе обсуждалась возможность уменьшения процентной ставки по ипотечным кредитам для семей, в которых появился третий ребенок, до уровня 4%. В настоящее время семьи с двумя детьми могут воспользоваться ипотекой под 6%.

Финансовая поддержка от государства

По словам эксперта, если законодатели настаивают на предоставлении банками льготных кредитов, то государство должно компенсировать банкам разницу между рыночной процентной ставкой и той, по которой фактически выдаётся кредит. С уменьшением ключевой ставки Центрального Банка снижается и рыночная ставка, что сокращает разрыв между льготной и рыночной ставками. Соответственно, чем этот разрыв меньше, тем меньше бюджетных средств потребуется на компенсации, разъяснил Беляев.

"Министры Мантуров и Силуанов сказали, что снижение ключевой ставки на 1% даёт экономию 200 миллиардов рублей. Эти двести миллиардов получаются из того, что субсидируемые кредиты, они же для коммерческого банка. Коммерческий банк не может по требованию депутатов поступаться своей прибылью", — сказал собеседник.

Однако остаётся открытым вопрос о наличии необходимых средств в госбюджете для реализации этой инициативы.