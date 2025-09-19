Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми

1:51
Экономика

Ставка по семейной ипотеке должна снижаться в зависимости от количества детей в семье. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Ранее в Госдуме подняли вопрос о возможности установить ставку по семейной ипотеке в размере 4 процентов для родителей с тремя детьми. Сейчас льготный кредит для семей с двумя детьми доступен под шесть процентов годовых.

Бессараб, комментируя эту информацию, отметила, что сегодня складывается противоречивая ситуация — материнский капитал предоставляется только на второго ребенка, а при рождении третьего и последующих федеральная поддержка уже не предусмотрена.

"Хорошо, что многие регионы за счет собственных бюджетов ввели пособия, но этого недостаточно", — подчеркнула депутат.

Особое внимание, по ее словам, требует и сама семейная ипотека. Наличие двух, трех или даже четырех детей сейчас никак не влияет на ставку кредитования.

"Было бы правильно, если бы в зависимости от количества детей процент снижался. Такой вопрос мы поднимали на встрече с представителями правительства при закрытии весенней сессии", — рассказала парламентарий.

Она добавила, что важно расширять социальные гарантии не только для многодетных и молодых семей, но и для жителей сельской местности и регионов с особым развитием.

"Главное — не допустить стагнации и образования мыльного пузыря на рынке — когда ставки высокие, люди перестают брать ипотеку, а строительство останавливается. Поэтому задача правительства и Дома РФ — искать новые решения", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
