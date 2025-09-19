Когда наводнения наступают: Индия открывает доступ к базе данных о 7500 случаях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Исследование, проведённое в Индийском технологическом институте, выявило проблему в борьбе с наводнениями в Индии — нехватку накопленных исторических сведений. Учёные  впервые создали общенациональную базу с информацией о 7500 случаях наводнений.

наводнение в Индии
Фото: en.wikipedia.org by KEmel49 is licensed under free for commercial use
наводнение в Индии

В августе и сентябре текущего года северо-запад Индии столкнулся с масштабными наводнениями. Проблема касается и бассейна реки Инд, охватывающего Ладакх, Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Пенджаб и Харьяну. Огромный ущерб причинён сельскому хозяйству. К примеру, из-за отложения ила гибнет урожай риса. Кроме этого, индийские СМИ сообщают об активизации наркотрафика в затопленных районах.

По мнению исследователей, для эффективной борьбы с наводнениями необходимо понимать, как проявляли себя наводнения в прошлом. Однако в Индии такие знания фрагментарны из-за отсутствия стандартизированных данных.

Кроме того, данные по бассейнам рек Инд и Брахмапутра, протекающих через несколько стран, недоступны для широкой публики из соображений секретности, пишет индийское издание The Tribune.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
