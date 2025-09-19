Башкирия куёт независимость: завод за 180 миллионов встанет на защиту энергетики

Экономика

В Башкирии собираются построить завод по производству арматуры для изолированного провода с проектной стоимостью 180 миллионов рублей.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом сообщил Шамиль Ишманов, руководитель компании-инвестора "Протэк", на заседании "Инвестиционный час" в правительстве республики.

Продукция востребована у разных секторов: энергетических компаний, промышленных предприятий, электросетей, а также у муниципальных служб и застройщиков. Планируется завершить строительство и запустить завод до 2030 года.

Этот инвестпроект создаст 17 новых рабочих мест, и вся продукция будет импортозамещающей. По словам Рустама Муратова, первого вице-премьера правительства РБ, это повлечёт за собой развитие строительной отрасли и улучшение энергетической инфраструктуры Башкирии, пишет РБК.