Башкирия куёт независимость: завод за 180 миллионов встанет на защиту энергетики

В Башкирии собираются построить завод по производству арматуры для изолированного провода с проектной стоимостью 180 миллионов рублей.
Об этом сообщил Шамиль Ишманов, руководитель компании-инвестора "Протэк", на заседании "Инвестиционный час" в правительстве республики.
Продукция востребована у разных секторов: энергетических компаний, промышленных предприятий, электросетей, а также у муниципальных служб и застройщиков. Планируется завершить строительство и запустить завод до 2030 года.
Этот инвестпроект создаст 17 новых рабочих мест, и вся продукция будет импортозамещающей. По словам Рустама Муратова, первого вице-премьера правительства РБ, это повлечёт за собой развитие строительной отрасли и улучшение энергетической инфраструктуры Башкирии, пишет РБК.
