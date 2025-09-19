Финансовый тупик? Самозанятые рассказали о проблемах с кредитами

Лишь небольшая часть самозанятых граждан — всего 17,4% — не сталкиваются с препятствиями при оформлении кредитов.
Такие результаты были получены в ходе опроса, проведённого компанией "Лайм-займ" (входит в ГК Lime Credit Group).
Согласно представленным данным исследования, указанные 17,4% респондентов заявили, что-либо вовсе не испытывали затруднений, либо не имели потребности в привлечении банковских или микрофинансовых займов для расширения своей деятельности. Главными причинами отказа от заемных средств стали опасения потерять устойчивый доход (почти 50%) и стремление опираться исключительно на собственные ресурсы (чуть более 40%).
Интересно, что высокие процентные ставки отпугивают лишь незначительное количество опрошенных (1,2%), а наличие других кредитных обязательств — и вовсе единицы (0,1%).
Опрос также выявил, что почти половина самозанятых сталкивались с проблемами при попытке получить кредиты в банках и микрофинансовых организациях для развития своего бизнеса.
В исследовании, проведённом посредством сервиса "Анкетолог", приняли участие 1500 самозанятых из разных регионов страны, пишут "Ведомости".
