Финансовый тупик? Самозанятые рассказали о проблемах с кредитами

1:28
Экономика

Лишь небольшая часть самозанятых граждан — всего 17,4% — не сталкиваются с препятствиями при оформлении кредитов.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Такие результаты были получены в ходе опроса, проведённого компанией "Лайм-займ" (входит в ГК Lime Credit Group).

Привлечение банковских займов

Согласно представленным данным исследования, указанные 17,4% респондентов заявили, что-либо вовсе не испытывали затруднений, либо не имели потребности в привлечении банковских или микрофинансовых займов для расширения своей деятельности. Главными причинами отказа от заемных средств стали опасения потерять устойчивый доход (почти 50%) и стремление опираться исключительно на собственные ресурсы (чуть более 40%).

Высокие ставки — не проблема

Интересно, что высокие процентные ставки отпугивают лишь незначительное количество опрошенных (1,2%), а наличие других кредитных обязательств — и вовсе единицы (0,1%).

Опрос также выявил, что почти половина самозанятых сталкивались с проблемами при попытке получить кредиты в банках и микрофинансовых организациях для развития своего бизнеса.

В исследовании, проведённом посредством сервиса "Анкетолог", приняли участие 1500 самозанятых из разных регионов страны, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
