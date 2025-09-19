619 миллионов долларов: Россия резко увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно данным южнокорейской таможенной статистики, в период с января по август текущего года зафиксирован значительный рост поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию.

Общий объём импорта достиг пикового значения за последние четыре года, составив 619 миллионов долларов.

Российские импортеры закупили южнокорейские автомобили на сумму 618,7 миллиона долларов. Это превышает показатель за аналогичный период предыдущего года в 1,5 раза и является максимальным объёмом с 2021 года.

В текущем году крупнейшими импортёрами южнокорейских автомобилей стали США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда долларов), Австралия (1,9 миллиарда долларов), Киргизия (1,8 миллиарда долларов) и Великобритания (1,7 миллиарда долларов). Россия занимает 12-е место в списке крупнейших покупателей, передает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
