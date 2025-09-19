Финансовый прорыв: сколько заработает Роскомнадзор на новой инициативе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По оценкам главы Роскомнадзора Андрея Липова, ведомство рассчитывает на ежегодное поступление в бюджет от 12 до 15 млрд рублей за счёт нового сбора с распространителей онлайн-рекламы.

Он сообщил, что уже за второй квартал 2025 года, благодаря этому сбору, казна получила около 4 млрд рублей.

"С этого года введён трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", — сказал Липов.

По его словам, в 2024 году доходы Роскомнадзора составили 43,2 млрд рублей, а в текущем году ожидается увеличение до 46 млрд рублей, пишут Известия.

