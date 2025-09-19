Налоговый Армагеддон: как теперь будут забирать внесудебные долги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 ноября вступает в силу механизм, позволяющий взыскивать налоговые задолженности с физических лиц без обращения в суд.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Данное изменение коснётся граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, имеющих непогашенные обязательства по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам, а также начисленным пеням и другим подобным платежам. Финансист подчеркнула, что внесудебное урегулирование касается исключительно тех долгов, которые не оспариваются.

Налоговые органы вправе в течение полугода после истечения срока оплаты принять решение о взыскании и известить об этом должника посредством личного кабинета на сайте ФНС, через портал Госуслуг или заказным письмом. До момента принудительного взыскания у гражданина сохраняется право опротестовать указанные суммы, обратившись с заявлением о перерасчёте или подав официальную жалобу, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
