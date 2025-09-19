Венгрия и США поддержали Россию? 46 стран воздержались от антироссийской резолюции

По мнению Михаила Ульянова, постпреда РФ при международных организациях в Вене, значительное число делегатов, воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ, указывает на преобладание рационального мышления.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗАЭС

Ранее Ульянов заявлял о необоснованности требований МАГАТЭ о полном доступе ко всем зонам на Запорожской АЭС и призывал страны-члены МАГАТЭ не препятствовать реализации соглашений между агентством и Ираном.

Как подчеркнул Ульянов, в числе 46 стран, проявивших сдержанность, были Венгрия и Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.