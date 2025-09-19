По мнению Михаила Ульянова, постпреда РФ при международных организациях в Вене, значительное число делегатов, воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ, указывает на преобладание рационального мышления.
Ранее Ульянов заявлял о необоснованности требований МАГАТЭ о полном доступе ко всем зонам на Запорожской АЭС и призывал страны-члены МАГАТЭ не препятствовать реализации соглашений между агентством и Ираном.
Как подчеркнул Ульянов, в числе 46 стран, проявивших сдержанность, были Венгрия и Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.