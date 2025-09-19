Готовьте кошельки: Минфин намерен продать 5 крупных компаний — одна из них добывает золото

До конца текущего года Министерство финансов намерено реализовать примерно пять объектов, перешедших в собственность государства.
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума.
"Я думаю, что у нас около пяти продаж значимых в этом году будет", — сказал он.
Среди активов, которые готовятся к продаже, Моисеев выделил "Южуралзолото", ведущую золотодобывающую компанию. В настоящее время проводится ее оценка.
"Мы исходим из того, что она будет продана ближе к концу октября", — уточнил замминистра.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов информировал о подготовке к проведению открытых торгов по реализации аэропорта "Домодедово".
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.