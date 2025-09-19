Готовьте кошельки: Минфин намерен продать 5 крупных компаний — одна из них добывает золото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

До конца текущего года Министерство финансов намерено реализовать примерно пять объектов, перешедших в собственность государства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума.

"Я думаю, что у нас около пяти продаж значимых в этом году будет", — сказал он.

Среди активов, которые готовятся к продаже, Моисеев выделил "Южуралзолото", ведущую золотодобывающую компанию. В настоящее время проводится ее оценка.

"Мы исходим из того, что она будет продана ближе к концу октября", — уточнил замминистра.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов информировал о подготовке к проведению открытых торгов по реализации аэропорта "Домодедово".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
