Три пути для рубля: какой маршрут выберет национальная валюта в октябре

Экономика

В октябре ожидается дальнейшее снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, однако скорость этого снижения может варьироваться.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Андрей Голощапов, руководитель компании "ЕЮС", представил три возможных варианта развития событий для российской национальной валюты.

Три сценария

Первый, наиболее благоприятный сценарий, предполагает удержание рубля в пределах 85-95 за доллар, но это возможно только при условии решительных мер поддержки со стороны правительства. Вероятность такого исхода оценивается не более чем в 15%.

Второй сценарий, напротив, самый неблагоприятный: при серьезном ухудшении геополитической обстановки или значительном падении цен на нефть, рубль может обесцениться до 105 за доллар. Этот вариант развития событий считается менее вероятным — примерно 25%.

Третий, наиболее вероятный сценарий, предполагает колебание курса рубля в диапазоне 92-102 за доллар, при условии отсутствия каких-либо неожиданных потрясений.

Ослабление с продолжением

По словам Голощапова, в октябре следует ожидать продолжения ослабления рубля. Однако, при поддержке со стороны Министерства финансов и Центрального банка, а также при отсутствии серьёзных негативных факторов во внешней политике, резких колебаний курса российской валюты, скорее всего, не произойдет, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Мир. Новости мира
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
