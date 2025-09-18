Венгрия и Словакия против прекращения импорта: назревает нефтяной конфликт в Европе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Экономика

Для усиления давления на Россию и введения новых санкций, администрация США призывает страны Евросоюза к полному прекращению импорта российской нефти, пишет EADaily.

Рост нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

Позиция Польши

Польша активно поддерживает эту инициативу, предлагая осуществить переход уже в следующем году. Однако, Венгрия и Словакия, остающиеся основными потребителями российской нефти в ЕС, выражают сопротивление.

Что думает Словакия

Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что для полного отказа от российских поставок необходимо создать соответствующие условия и инфраструктуру, иначе это может нанести серьёзный ущерб экономике страны. Она подчеркнула важность альтернативных маршрутов поставок энергоносителей.

Сакова также сообщила о встрече с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене, где, по её словам, американский чиновник выразил понимание ситуации и признал необходимость поддержки энергетических проектов в Европе со стороны США.

Bloomberg сообщает, что Словакия диверсифицирует поставки нефти, импортируя около трети от общего объема через трубопровод "Адрия" и заключая контракты с западными поставщиками газа. Тем не менее, окружение премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжает считать российские поставки стратегически важными, сохраняя связи с Кремлем. 

Венгрия настроена решительно

В свою очередь, представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш подтвердил, что Венгрия будет блокировать все инициативы ЕС, которые могут угрожать энергетической безопасности страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
