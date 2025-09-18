Вес имеет значение: какие ограничения на вывоз золота ждут россиян

Министерство финансов России разработало проект указа президента, который вводит ограничения на вывоз золота за границу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Замглавы ведомства Алексей Моисеев сообщил об этом на Московском финансовом форуме — 2025. Он отметил, что проект уже на финальной стадии и скоро будет представлен правительству для дальнейшего рассмотрения, сообщает РБК.

Ранее обсуждался запрет на вывоз золота на сумму более $10 тыс., но теперь уточняется, что ограничения будут действовать по весу — максимум 100 граммов монетарных слитков.

Моисеев также сообщил, что реализация этого указа ожидается в этом году. В начале 2024 года он подметил, что россияне начали активно вывозить золото.