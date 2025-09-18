Вес имеет значение: какие ограничения на вывоз золота ждут россиян

Министерство финансов России разработало проект указа президента, который вводит ограничения на вывоз золота за границу.
Замглавы ведомства Алексей Моисеев сообщил об этом на Московском финансовом форуме — 2025. Он отметил, что проект уже на финальной стадии и скоро будет представлен правительству для дальнейшего рассмотрения, сообщает РБК.
Ранее обсуждался запрет на вывоз золота на сумму более $10 тыс., но теперь уточняется, что ограничения будут действовать по весу — максимум 100 граммов монетарных слитков.
Моисеев также сообщил, что реализация этого указа ожидается в этом году. В начале 2024 года он подметил, что россияне начали активно вывозить золото.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.