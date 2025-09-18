Единовременный налог на сверхдоходы банков? Что решил Минфин

В Министерстве финансов РФ не ведутся дискуссии о введении единовременного налога в размере 10% на сверхдоходы банковского сектора.
Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума (МФФ).
"Нет, таких обсуждений нет", — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
В октябре 2024 года группа парламентариев во главе с лидером фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым представила в Государственную Думу законопроект "О налоге на сверхприбыль банков". Документ предлагал изъятие дополнительной прибыли у банков через разовый сбор. Министерство финансов тогда подготовило отрицательный отзыв на данное предложение, пишут "Ведомости".
