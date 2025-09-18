Семьи с двумя детьми и более смогут вернуть часть НДФЛ: как получить до 100 тысяч рублей

В России с 2026 года вводится новая мера поддержки семей — семейная налоговая выплата.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Согласно информации, предоставленной профессором кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальей Продановой, семьи, воспитывающие детей, смогут вернуть часть уплаченного в предыдущем году налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 7% из 13%, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Налоговый кешбек

По словам эксперта, размер возвращаемой суммы будет вычисляться как разница между НДФЛ, исчисленным по ставке 13%, и налогом, рассчитанным по ставке 6% за год.

Эта мера поддержки, также известная как "налоговый кешбэк", позволит определённым категориям граждан уменьшить свои расходы на НДФЛ. Претендовать на данную льготу смогут резиденты РФ, имеющие официальное трудоустройство, воспитывающие двух и более детей (до 18 лет, или до 23 лет при очной форме обучения в образовательных учреждениях), и чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума.

"Налоговый кешбэк" полагается обоим родителям, даже в случае развода, при условии отсутствия задолженностей по алиментам.

Подача заявления

Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный Фонд России (СФР) лично, через портал "Госуслуги" или в МФЦ. Данная льгота не предоставляется автоматически, заявление потребуется подавать ежегодно, подтверждая соответствие установленным критериям.

Приём заявлений будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2026 года. Расчет будет производиться на основе налогов, уплаченных работающими родителями в 2025 году.

Примерные расчёты

Для примера: семья из пяти человек, проживающая в Московской области, с общим ежемесячным доходом 120 тыс. рублей (годовой доход — 1,44 млн рублей), уплатила НДФЛ в размере 187,2 тыс. рублей. Доход на одного члена семьи составляет 24 тыс. рублей, что меньше 1,5 прожиточного минимума в регионе. В данном случае семья имеет право на налоговую выплату в размере 100,8 тыс. рублей (1,44 млн рублей * 0,06%).