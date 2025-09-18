Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров

Итоги пилотного проекта по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов (КСО) регионов России будут обсуждаться в Совете Федерации. Эта инициатива стала важным шагом в развитии системы внешнего финансового контроля, показала сильные и слабые стороны контрольно-счётных палат и открыла возможности для дальнейшего повышения их эффективности.
"После подведения итогов Счётной палатой мы вынесем вопрос на пленарное заседание, и на профильном комитете будем подводить итоги, чтобы положительный опыт, который будет выявлен по результатам этого эксперимента, точки роста и пути увеличения потенциала каждого контрольного органа субъекта РФ, мы максимально распространили по всей России", — сказал первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Счетная палата РФ впервые разработала методику оценки деятельности региональных контрольно-счётных палат. Проект был инициирован Советом Федерации и стартовал в формате пилота. В нем приняли участие 20 субъектов, а итоговое место каждой палаты определялось по 37 параметрам, сгруппированным по трём основным направлениям:
Идея рейтинга заключается не только в сравнении регионов между собой. Его цель — выявить лучшие практики, которые можно транслировать в другие субъекты РФ.
|Страна/Регион
|Подход к оценке контрольных органов
|Особенности
|Россия (пилот 2025)
|37 параметров в трех направлениях
|Фокус на унификации и обмене опытом
|Германия
|Оценка по соблюдению бюджетной дисциплины
|Сильная роль федеральных стандартов
|Канада
|Публичные отчеты аудиторов
|Максимальная прозрачность
|Южная Корея
|Рейтинги с акцентом на цифровизацию
|Используются онлайн-платформы
|Франция
|Акцент на эффективности расходов
|Связка с госпрограммами
Чтобы контрольно-счётные органы могли продемонстрировать более высокие результаты в подобных рейтингах, важно внедрять конкретные инструменты.
Использовать современные аналитические платформы для обработки больших массивов данных. Например, BI-системы или специализированные модули в "1С".
Автоматизировать документооборот и отчётность, чтобы снизить долю ручного труда.
Налаживать постоянную обратную связь с общественными организациями и СМИ, публикуя результаты проверок в доступном формате.
Внедрять систему обучения и повышения квалификации сотрудников КСО. Онлайн-курсы и специализированные программы для госслужащих позволяют быстро восполнять пробелы.
Сравнивать результаты своей работы с другими регионами, участвуя в межрегиональных проектах и форумах.
Ошибка: Сосредоточенность только на формальной отчётности.
→ Последствие: Уходит внимание от реальных проблем бюджета, отчёты становятся формальностью.
→ Альтернатива: Использовать методику оценки эффективности расходов, включая социальный эффект.
Ошибка: Недостаточное внимание к цифровым инструментам.
→ Последствие: Потеря оперативности и невозможность анализировать большие объемы информации.
→ Альтернатива: Внедрение цифровых сервисов мониторинга и анализа бюджета.
Ошибка: Замкнутость внутри ведомства.
→ Последствие: Отсутствие диалога с гражданами, падение доверия.
→ Альтернатива: Публикация интерактивных отчетов, организация общественных слушаний.
Если система рейтингования будет внедрена на постоянной основе для всех субъектов, можно ожидать нескольких эффектов:
Увеличится конкуренция между регионами, что будет стимулировать более активное развитие.
Лидеры рейтинга смогут претендовать на дополнительные федеральные гранты и поддержку.
Отстающим регионам будет проще определить, какие конкретные направления требуют корректировки.
Однако есть и риски: слишком жесткая стандартизация может не учитывать специфику отдельных территорий.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение прозрачности работы КСО
|Возможность формализации процесса
|Обмен опытом между регионами
|Риск перегрузки сотрудников отчетностью
|Усиление доверия граждан
|Неравные стартовые условия субъектов
|Развитие цифровых решений
|Возможное сопротивление на местах
Как выбрать регион для пилотного проекта?
Отбор проводился Счетной палатой на основе готовности регионов участвовать и качества их отчетности.
Сколько стоит внедрение рейтинга?
Основные расходы связаны с цифровизацией процессов и обучением персонала. В среднем регион тратит от 5 до 20 млн рублей в год.
Что лучше: рейтинг или традиционные проверки?
Оба инструмента взаимодополняют друг друга. Проверки выявляют нарушения, рейтинг стимулирует системное развитие.
Миф: "Рейтинг — это наказание для слабых регионов".
Правда: он задуман как инструмент развития и поддержки.
Миф: "Все регионы оцениваются по одинаковым показателям, что несправедливо".
Правда: методика учитывает специфику и размер региона.
Миф: "Рейтинг заменит работу Счетной палаты".
Правда: он лишь дополняет контроль, но не отменяет традиционные проверки.
В некоторых странах рейтинги аудиторов публикуются в открытом доступе и обсуждаются в СМИ так же активно, как спортивные результаты.
В России аналогичный проект в сфере образования уже реализуется: рейтинг школ и вузов стал стимулом для роста качества.
Опыт КСО может быть полезен и для муниципалитетов — в будущем методика может быть масштабирована на уровень городов.
1990-е годы: в России создаются первые контрольно-счетные органы субъектов Федерации.
2000-е: активное формирование правовой базы и методик контроля.
2010-е: цифровизация финансового контроля и внедрение электронных систем отчетности.
2025 год: первый пилотный проект по рейтингованию КСО в 20 регионах страны.
