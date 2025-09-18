Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:58
Экономика

Итоги пилотного проекта по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов (КСО) регионов России будут обсуждаться в Совете Федерации. Эта инициатива стала важным шагом в развитии системы внешнего финансового контроля, показала сильные и слабые стороны контрольно-счётных палат и открыла возможности для дальнейшего повышения их эффективности.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
"После подведения итогов Счётной палатой мы вынесем вопрос на пленарное заседание, и на профильном комитете будем подводить итоги, чтобы положительный опыт, который будет выявлен по результатам этого эксперимента, точки роста и пути увеличения потенциала каждого контрольного органа субъекта РФ, мы максимально распространили по всей России", — сказал первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Зачем понадобился рейтинг КСО

Счетная палата РФ впервые разработала методику оценки деятельности региональных контрольно-счётных палат. Проект был инициирован Советом Федерации и стартовал в формате пилота. В нем приняли участие 20 субъектов, а итоговое место каждой палаты определялось по 37 параметрам, сгруппированным по трём основным направлениям:

  • качество контрольной и экспертно-аналитической работы;
  • взаимодействие с органами власти и обществом;
  • эффективность внутренней организации.

Идея рейтинга заключается не только в сравнении регионов между собой. Его цель — выявить лучшие практики, которые можно транслировать в другие субъекты РФ.

Сравнение подходов: Россия и зарубежный опыт

Страна/Регион Подход к оценке контрольных органов Особенности
Россия (пилот 2025) 37 параметров в трех направлениях Фокус на унификации и обмене опытом
Германия Оценка по соблюдению бюджетной дисциплины Сильная роль федеральных стандартов
Канада Публичные отчеты аудиторов Максимальная прозрачность
Южная Корея Рейтинги с акцентом на цифровизацию Используются онлайн-платформы
Франция Акцент на эффективности расходов Связка с госпрограммами

Советы шаг за шагом: как повысить эффективность КСО

Чтобы контрольно-счётные органы могли продемонстрировать более высокие результаты в подобных рейтингах, важно внедрять конкретные инструменты.

  1. Использовать современные аналитические платформы для обработки больших массивов данных. Например, BI-системы или специализированные модули в "1С".

  2. Автоматизировать документооборот и отчётность, чтобы снизить долю ручного труда.

  3. Налаживать постоянную обратную связь с общественными организациями и СМИ, публикуя результаты проверок в доступном формате.

  4. Внедрять систему обучения и повышения квалификации сотрудников КСО. Онлайн-курсы и специализированные программы для госслужащих позволяют быстро восполнять пробелы.

  5. Сравнивать результаты своей работы с другими регионами, участвуя в межрегиональных проектах и форумах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сосредоточенность только на формальной отчётности.
    → Последствие: Уходит внимание от реальных проблем бюджета, отчёты становятся формальностью.
    → Альтернатива: Использовать методику оценки эффективности расходов, включая социальный эффект.

  • Ошибка: Недостаточное внимание к цифровым инструментам.
    → Последствие: Потеря оперативности и невозможность анализировать большие объемы информации.
    → Альтернатива: Внедрение цифровых сервисов мониторинга и анализа бюджета.

  • Ошибка: Замкнутость внутри ведомства.
    → Последствие: Отсутствие диалога с гражданами, падение доверия.
    → Альтернатива: Публикация интерактивных отчетов, организация общественных слушаний.

А что если рейтинг станет обязательным?

Если система рейтингования будет внедрена на постоянной основе для всех субъектов, можно ожидать нескольких эффектов:

  • Увеличится конкуренция между регионами, что будет стимулировать более активное развитие.

  • Лидеры рейтинга смогут претендовать на дополнительные федеральные гранты и поддержку.

  • Отстающим регионам будет проще определить, какие конкретные направления требуют корректировки.

Однако есть и риски: слишком жесткая стандартизация может не учитывать специфику отдельных территорий.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Повышение прозрачности работы КСО Возможность формализации процесса
Обмен опытом между регионами Риск перегрузки сотрудников отчетностью
Усиление доверия граждан Неравные стартовые условия субъектов
Развитие цифровых решений Возможное сопротивление на местах

FAQ

Как выбрать регион для пилотного проекта?
Отбор проводился Счетной палатой на основе готовности регионов участвовать и качества их отчетности.

Сколько стоит внедрение рейтинга?
Основные расходы связаны с цифровизацией процессов и обучением персонала. В среднем регион тратит от 5 до 20 млн рублей в год.

Что лучше: рейтинг или традиционные проверки?
Оба инструмента взаимодополняют друг друга. Проверки выявляют нарушения, рейтинг стимулирует системное развитие.

Мифы и правда

  • Миф: "Рейтинг — это наказание для слабых регионов".
    Правда: он задуман как инструмент развития и поддержки.

  • Миф: "Все регионы оцениваются по одинаковым показателям, что несправедливо".
    Правда: методика учитывает специфику и размер региона.

  • Миф: "Рейтинг заменит работу Счетной палаты".
    Правда: он лишь дополняет контроль, но не отменяет традиционные проверки.

Три интересных факта

  1. В некоторых странах рейтинги аудиторов публикуются в открытом доступе и обсуждаются в СМИ так же активно, как спортивные результаты.

  2. В России аналогичный проект в сфере образования уже реализуется: рейтинг школ и вузов стал стимулом для роста качества.

  3. Опыт КСО может быть полезен и для муниципалитетов — в будущем методика может быть масштабирована на уровень городов.

Исторический контекст

  • 1990-е годы: в России создаются первые контрольно-счетные органы субъектов Федерации.

  • 2000-е: активное формирование правовой базы и методик контроля.

  • 2010-е: цифровизация финансового контроля и внедрение электронных систем отчетности.

  • 2025 год: первый пилотный проект по рейтингованию КСО в 20 регионах страны.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
