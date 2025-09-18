9,5 млрд рублей в обмен на будущее: кто превращает Ленобласть в промышленного гиганта

Балтийский региональный инвестиционный форум в 2025 году стал важным событием для деловой жизни Ленинградской области. На площадке BRIEF-25 собрались представители бизнеса, власти и эксперты, чтобы обсудить актуальные вопросы промышленного развития и заключить новые контракты. Одним из итогов форума стало подписание пяти крупных инвестиционных соглашений на сумму свыше 9,5 миллиарда рублей.

Главными подписантами документов выступили региональные власти во главе с губернатором области Александром Дрозденко и представители ведущих компаний. Среди проектов — строительство производственных и промышленных объектов, которые должны не только укрепить экономику региона, но и создать новые рабочие места для местных жителей.

Наибольший интерес у участников вызвало партнерство с ООО "Трансхолдинг". Компания планирует построить в Всеволожском районе современный производственно-складской комплекс, специализирующийся на выпуске оборудования для генерации и передачи электроэнергии. Масштаб инвестиций — 4,5 миллиарда рублей, а проект должен стать значимым элементом энергетической инфраструктуры области.

Другим важным соглашением стало сотрудничество с ООО "Петрович строительные смеси". Эта компания намерена возвести завод по выпуску сухих строительных смесей полного цикла. В проект входят линии для сушки песка, производственные корпуса и складские мощности. Общий объем вложений — 1,8 миллиарда рублей.

"BRIEF-25 — это площадка, где бизнес и власть находят точки соприкосновения", — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Компания Сфера проекта Объем инвестиций Локация ООО "Трансхолдинг" Энергетическое оборудование 4,5 млрд руб. Всеволожский район ООО "Петрович строительные смеси" Сухие строительные смеси 1,8 млрд руб. Всеволожский район Прочие соглашения Логистика, IT, сельское хозяйство ~3,2 млрд руб. Ленинградская область Советы шаг за шагом: как региону привлечь инвестора Создание прозрачных условий для бизнеса — налоговые льготы и удобные процедуры регистрации. Развитие инфраструктуры — дороги, логистика, индустриальные парки. Поддержка кадрового потенциала — обучение, колледжи и университеты. Формирование позитивного имиджа региона на международных форумах. Долгосрочные гарантии стабильности для инвесторов. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: Недостаток инфраструктуры вокруг новых заводов.

→ Последствие: Задержка ввода в эксплуатацию, снижение интереса к региону.

→ Альтернатива: Инвестировать в дороги, энергетику и логистические центры заранее.

Ошибка: Игнорирование потребностей местных жителей.

→ Последствие: Социальное напряжение, нехватка рабочей силы.

→ Альтернатива: Совместные программы занятости и подготовка кадров.

Ошибка: Ставка только на один сектор экономики.

→ Последствие: Зависимость от колебаний рынка.

→ Альтернатива: Диверсификация — промышленность, IT, сельское хозяйство. А что если… Если к действующим инвестициям добавить акцент на зеленые технологии, регион может стать лидером Северо-Запада по экологичным производствам. Сочетание промышленности и устойчивого развития привлечет международных партнеров и создаст новые экспортные возможности. Плюсы и минусы инвестпроектов Плюсы Минусы Рост налоговых поступлений Высокие начальные вложения Создание новых рабочих мест Зависимость от крупных компаний Развитие инфраструктуры региона Возможные экологические риски Диверсификация экономики Долгие сроки реализации FAQ Как выбрать регион для инвестиций?

Обращайте внимание на налоговые условия, доступность транспортных путей и кадровый потенциал. Сколько стоит построить завод полного цикла?

Стоимость зависит от отрасли, но в среднем проекты оцениваются в 1,5–5 млрд рублей, как в случае с заводом «Петрович». Что лучше для инвестора — индустриальный парк или отдельная площадка?

Индустриальный парк удобен готовой инфраструктурой, но отдельная площадка дает больше гибкости и автономии. Мифы и правда Миф: Все инвестиции уходят в Москву и Санкт-Петербург.

Правда: Ленинградская область активно конкурирует, привлекая миллиарды рублей в производство.

Миф: Заводы только загрязняют окружающую среду.

Правда: Современные предприятия оснащаются экологичными фильтрами и технологиями переработки.

Миф: Форумы — лишь формальность.

Правда: BRIEF-25 доказал, что именно здесь заключаются реальные сделки. 3 интересных факта • Ленинградская область входит в топ-10 российских регионов по уровню промышленного производства.

• С каждым годом доля IT-инвестиций растет, приближаясь к 20% от общего объема вложений.

• Форум BRIEF проводится более десяти лет и стал брендом региона. Исторический контекст 2010 год — старт проведения BRIEF, первые соглашения касались малого бизнеса.

2015 год — акцент на развитие логистики и складских комплексов.

2020 год — рост интереса к IT и цифровым сервисам.

2025 год — свыше 9,5 млрд рублей инвестиций в промышленные проекты.