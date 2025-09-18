9,5 млрд рублей в обмен на будущее: кто превращает Ленобласть в промышленного гиганта

Балтийский региональный инвестиционный форум в 2025 году стал важным событием для деловой жизни Ленинградской области. На площадке BRIEF-25 собрались представители бизнеса, власти и эксперты, чтобы обсудить актуальные вопросы промышленного развития и заключить новые контракты. Одним из итогов форума стало подписание пяти крупных инвестиционных соглашений на сумму свыше 9,5 миллиарда рублей.
Главными подписантами документов выступили региональные власти во главе с губернатором области Александром Дрозденко и представители ведущих компаний. Среди проектов — строительство производственных и промышленных объектов, которые должны не только укрепить экономику региона, но и создать новые рабочие места для местных жителей.
Наибольший интерес у участников вызвало партнерство с ООО "Трансхолдинг". Компания планирует построить в Всеволожском районе современный производственно-складской комплекс, специализирующийся на выпуске оборудования для генерации и передачи электроэнергии. Масштаб инвестиций — 4,5 миллиарда рублей, а проект должен стать значимым элементом энергетической инфраструктуры области.
Другим важным соглашением стало сотрудничество с ООО "Петрович строительные смеси". Эта компания намерена возвести завод по выпуску сухих строительных смесей полного цикла. В проект входят линии для сушки песка, производственные корпуса и складские мощности. Общий объем вложений — 1,8 миллиарда рублей.
"BRIEF-25 — это площадка, где бизнес и власть находят точки соприкосновения", — отметил губернатор Александр Дрозденко.
|Компания
|Сфера проекта
|Объем инвестиций
|Локация
|ООО "Трансхолдинг"
|Энергетическое оборудование
|4,5 млрд руб.
|Всеволожский район
|ООО "Петрович строительные смеси"
|Сухие строительные смеси
|1,8 млрд руб.
|Всеволожский район
|Прочие соглашения
|Логистика, IT, сельское хозяйство
|~3,2 млрд руб.
|Ленинградская область
Создание прозрачных условий для бизнеса — налоговые льготы и удобные процедуры регистрации.
Развитие инфраструктуры — дороги, логистика, индустриальные парки.
Поддержка кадрового потенциала — обучение, колледжи и университеты.
Формирование позитивного имиджа региона на международных форумах.
Долгосрочные гарантии стабильности для инвесторов.
Ошибка: Недостаток инфраструктуры вокруг новых заводов.
→ Последствие: Задержка ввода в эксплуатацию, снижение интереса к региону.
→ Альтернатива: Инвестировать в дороги, энергетику и логистические центры заранее.
Ошибка: Игнорирование потребностей местных жителей.
→ Последствие: Социальное напряжение, нехватка рабочей силы.
→ Альтернатива: Совместные программы занятости и подготовка кадров.
Ошибка: Ставка только на один сектор экономики.
→ Последствие: Зависимость от колебаний рынка.
→ Альтернатива: Диверсификация — промышленность, IT, сельское хозяйство.
Если к действующим инвестициям добавить акцент на зеленые технологии, регион может стать лидером Северо-Запада по экологичным производствам. Сочетание промышленности и устойчивого развития привлечет международных партнеров и создаст новые экспортные возможности.
|Плюсы
|Минусы
|Рост налоговых поступлений
|Высокие начальные вложения
|Создание новых рабочих мест
|Зависимость от крупных компаний
|Развитие инфраструктуры региона
|Возможные экологические риски
|Диверсификация экономики
|Долгие сроки реализации
Как выбрать регион для инвестиций?
Обращайте внимание на налоговые условия, доступность транспортных путей и кадровый потенциал.
Сколько стоит построить завод полного цикла?
Стоимость зависит от отрасли, но в среднем проекты оцениваются в 1,5–5 млрд рублей, как в случае с заводом «Петрович».
Что лучше для инвестора — индустриальный парк или отдельная площадка?
Индустриальный парк удобен готовой инфраструктурой, но отдельная площадка дает больше гибкости и автономии.
Миф: Все инвестиции уходят в Москву и Санкт-Петербург.
Правда: Ленинградская область активно конкурирует, привлекая миллиарды рублей в производство.
Миф: Заводы только загрязняют окружающую среду.
Правда: Современные предприятия оснащаются экологичными фильтрами и технологиями переработки.
Миф: Форумы — лишь формальность.
Правда: BRIEF-25 доказал, что именно здесь заключаются реальные сделки.
• Ленинградская область входит в топ-10 российских регионов по уровню промышленного производства.
• С каждым годом доля IT-инвестиций растет, приближаясь к 20% от общего объема вложений.
• Форум BRIEF проводится более десяти лет и стал брендом региона.
2010 год — старт проведения BRIEF, первые соглашения касались малого бизнеса.
2015 год — акцент на развитие логистики и складских комплексов.
2020 год — рост интереса к IT и цифровым сервисам.
2025 год — свыше 9,5 млрд рублей инвестиций в промышленные проекты.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.