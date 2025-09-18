Тунеядцев лечат за чужой счёт: уравниловка в медобслуживании выходит боком

На Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что ключевой принцип налоговой системы — справедливость, однако равенство условий медицинского страхования для трудоустроенных и безработных вызывает общественный и политический резонанс.
Как передаёт корреспондент РБК, Собянин заявил о недопустимости ситуации, когда работающие граждане и пенсионеры, честно заработавшие страховое обеспечение, находятся в равных условиях с теми, кто не работает и не стремится к трудоустройству.
Он подчеркнул, что возникшая проблема имеет не только социальный, но и политический характер, требующий решения для обеспечения устойчивости финансовой системы. Собянин привёл данные о том, что Москва тратит 180 млрд рублей на страхование неработающего населения, а регионы в целом — около триллиона. Существенная часть этих средств идет на страхование трудоспособных граждан, не имеющих социальных ограничений, не работающих и не обращающихся за социальной поддержкой.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предлагал ввести фиксированный НДФЛ и отчисления в фонд ОМС для неработающих граждан, пользующихся социальными благами без участия в формировании бюджета.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.